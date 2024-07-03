У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих

Після російського обстрілу у Дніпрі є загиблі та поранені. Фото: ХДніпро/Телеграм

Після ранкового обстрілу Дніпра російськими військами відомо про щонайменше трьох загиблих та вісімнадцятьох постраждалих, серед яких 14-річна дівчинка. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«На жаль, є загиблі цивільні», — написав Філатов у Telegram.

За інформацією мера Дніпра, унаслідок атаки загинули троє людей. Попередньо відомо про 18 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка.

Через атаку дронами та ракетами у Дніпрі сталося кілька пожеж.

Раніше повідомлялося, що вранці 3 липня у Дніпрі чули звуки вибухів. Перший вибух пролунав о 8:45. У Повітряних силах Збройних сил України також повідомляли про рух ракет та БПЛА у бік Дніпра та області. Згодом у місті пролунало ще близько 10 вибухів та виникло задимлення.