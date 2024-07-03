Разведчики уничтожили более десятка единиц техники российских оккупантов

ГУР уничтожило технику оккупантов на фронте. Фото: скрин с видео

Украинские разведчики продолжают уничтожать военную технику российских оккупантов на фронте. Только за минувшие сутки военнослужащие ликвидировали десятки единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управление разведки МОУ.



«Воины спецподразделения ГУР МО Украины «Кабул 9» на фронте за сутки испепелили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники московитов», — говорится в сообщении.



В разведке отметили, что результативная работа по уничтожению логистики российских захватчиков с помощью FPV-дронов продолжается.



Ранее мы писали, что общие боевые потери россиян за сутки ориентировочно составили около 1180 человек личного состава и 16 танков.