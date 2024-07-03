Розвідники знищили понад десяток одиниць техніки російських окупантів

ГУР знищило техніку окупантів на фронті. Фото: скрін з відео

Українські розвідники продовжують нищити військову техніку російських окупантів на фронті. Лише минулої доби військовослужбовці ліквідували десятки одиниць техніки. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.



«Воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Кабул 9» на фронті за добу спопелили понад десяток одиниць автомобільної та броньованої техніки московитів», — йдеться в повідомленні.



У розвідці зазначили, що результативна робота зі знищення логістики російських загарбників за допомогою FPV-дронів продовжується.



Раніше ми писали, що загальні бойові втрати росіян за добу орієнтовно склали близько 1180 осіб особового складу та 16 танків.