Розвідники знищили понад десяток одиниць техніки російських окупантів

Українські розвідники продовжують нищити військову техніку російських окупантів на фронті. Лише минулої доби військовослужбовці ліквідували десятки одиниць техніки. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.
«Воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Кабул 9» на фронті за добу спопелили понад десяток одиниць автомобільної та броньованої техніки московитів», — йдеться в повідомленні.
У розвідці зазначили, що результативна робота зі знищення логістики російських загарбників за допомогою FPV-дронів продовжується.
Раніше ми писали, що загальні бойові втрати росіян за добу орієнтовно склали близько 1180 осіб особового складу та 16 танків.
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