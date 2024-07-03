Потери россиян за сутки: более 1180 военных и 16 танков

Общие боевые потери россиян за сутки ориентировочно составили около 1180 человек личного состава и 16 танков, сообщает Генштаб ВСУ.
По данным военного ведомства, среди потерь оккупантов числятся: 17 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, одна РСЗО и два средства ПВО.
Ранее, 30 июня, общие боевые потери противника ориентировочно составили 1110 человек личного состава, 19 танков и 66 артиллерийских систем.
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