Три человека утонули в Краматорском районе Донецкой области 2 июля, среди них — 11-летний ребенок

Двое взрослых и ребёнок утонули в Краматорском районе Донецкой области 2 июля. Фото: ГСЧС в Донецкой области

В водоемах Донецкой области 2 июля обнаружены тела трех человек, которые утонули во время купания. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Отмечается, что 2 июля в Службу спасения поступила информация о том, что во время купания в реке Казенный Торец в поселке Черкасское Краматорского района исчезли мужчина и ребенок.

«Прибывшие на место происшествия водолазы отделения подводного разминирования извлекли из водоема тела обоих утопленников — девочки 2012 года рождения и мужчины 1974 года рождения», — говорится сообщении.

В тот же день водолазы отделения подводного разминирования в пруду села Степановка Краматорского района в 50 метрах от берега извлекли тело погибшего мужчины 1988 года рождения, который утонул во время купания.