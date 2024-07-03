Три человека утонули в Краматорском районе Донецкой области 2 июля, среди них — 11-летний ребенок

В водоемах Донецкой области 2 июля обнаружены тела трех человек, которые утонули во время купания. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Отмечается, что 2 июля в Службу спасения поступила информация о том, что во время купания в реке Казенный Торец в поселке Черкасское Краматорского района исчезли мужчина и ребенок.
«Прибывшие на место происшествия водолазы отделения подводного разминирования извлекли из водоема тела обоих утопленников — девочки 2012 года рождения и мужчины 1974 года рождения», — говорится сообщении.
В тот же день водолазы отделения подводного разминирования в пруду села Степановка Краматорского района в 50 метрах от берега извлекли тело погибшего мужчины 1988 года рождения, который утонул во время купания.
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