Троє людей потонули в Краматорському районі Донецької області 2 липня, серед них — 11-річна дитина

Двоє дорослих та дитина потонули у Краматорському районі Донецької області 2 липня. Фото: ДСНС у Донецькій області

У водоймах Донецької області 2 липня виявлено тіла трьох людей, які втопилися під час купання. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

Зазначається, що 2 липня до Служби порятунку надійшла інформація про те, що під час купання у річці Казенний Торець у селищі Черкаське Краматорського району зникли чоловік та дитина.

«Водолази відділення підводного розмінування витягли з водойми тіла обох потопельників — дівчинки 2012 року народження та чоловіка 1974 року народження», — йдеться в повідомленні.

Того ж дня водолази відділення підводного розмінування у ставку села Степанівка Краматорського району за 50 метрів від берега витягли тіло загиблого чоловіка 1988 року народження, який потонув під час купання.