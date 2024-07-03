Троє людей потонули в Краматорському районі Донецької області 2 липня, серед них — 11-річна дитина

У водоймах Донецької області 2 липня виявлено тіла трьох людей, які втопилися під час купання. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.
Зазначається, що 2 липня до Служби порятунку надійшла інформація про те, що під час купання у річці Казенний Торець у селищі Черкаське Краматорського району зникли чоловік та дитина.
«Водолази відділення підводного розмінування витягли з водойми тіла обох потопельників — дівчинки 2012 року народження та чоловіка 1974 року народження», — йдеться в повідомленні.
Того ж дня водолази відділення підводного розмінування у ставку села Степанівка Краматорського району за 50 метрів від берега витягли тіло загиблого чоловіка 1988 року народження, який потонув під час купання.
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