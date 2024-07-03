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Китай изготавливает ударные дроны для РФ — Bloomberg

03 июля 2024, 14:39

Китай изготавливает ударные дроны для РФ — Bloomberg

Китай помогает России производить ударные дроны. Фото: AFP Китай помогает России производить ударные дроны. Фото: AFP

Китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский БПЛА Shahed. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. 

Источники отметили, что такое сотрудничество может указывать на приближение Пекина к согласию предоставлять России смертоносное оружие.

В 2023 году компании из РФ и КНР провели переговоры о сотрудничестве отностельно копирования иранского беспилотника Shahed и начали разработку и тестирование его модифицированной версии в этом году для подготовки к отправке в Россию, сообщили официальные лица на правах анонимности. По их словам, в Украине в настоящее время китайские беспилотники еще не использовались.

Издание отмечает, что предоставление России ударного беспилотника типа Shahed будет означать углубление поддержки Москвы Пекином, несмотря на неоднократные предупреждения США и их союзников. При этом глава Си Цзиньпин пытался представить Китай как нейтральную сторону войны в Украине.

В то же время официальные лица США заявили, что Китай сдерживает прямые поставки оружия и артиллерии, что будет сигнализировать о беспрецедентной эскалации и почти наверняка повлечет за собой более решительные действия — такие как санкции — против второй по величине экономики мира.

Некоторые страны считают, что предоставление России беспилотников для нападения пересечет предел летальной помощи, отметили два официальных лица. Один из собеседников сказал, что Китай взвешивает , отправлять ли полностью построенные беспилотные летательные аппараты, но на данный момент посылает комплекты, которые можно переоборудовать в ударные дроны. По словам собеседника, США все еще не пришли к выводу, что Китай посылает летальную помощь России, хотя и признают, что другие страны могут иметь другую интерпретацию.

С начала войны Россия использовала против Украины тысячи беспилотников Shahed, даже построила завод для массового производства иранского оружия, которое относительно недорого построить, но дорого защитить.

Но Россия все еще полагается на такие страны как Северная Корея и Иран в вопросах поставок, а также на Китай в вопросах критически важных частей и компонентов. Одно из опасений состоит в том, что Китай может производить беспилотник, подобный Shahed, гораздо быстрее, чем Иран или Россия, отметили чиновники.

Ранее сообщалось, что за время войны в Украине ЕС и США нарастили поставки в дружественные России страны на 133 млрд долларов — это даже больше, чем РФ потеряла из-за санкций.

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