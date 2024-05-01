Чип в рукаве. Как Россия обходит санкции и кто ей помогает

Морские контейнеры на морском терминале Seagirt, порт Балтимор, штат Мэриленд, США, 18 октября 2021 года. Фото: Jim Lo Scalzo / EPA-EFE

За время войны ЕС и США нарастили поставки в дружественные России страны на 133 млрд долларов — это даже больше, чем РФ потеряла из-за санкций. Об этом говорится в исследовании «Новой газеты Европа».



В 2022–2023 годах экспорт европейских и американских товаров во многие дружественные России или нейтральные страны вырос в разы. «Избыточных» поставок было бы достаточно, чтобы полностью компенсировать «потери» России.



Это касается и продукции, необходимой для производства оружия: экспорт этих категорий вырос на шесть миллиардов долларов ― примерно настолько же, насколько упали поставки в Россию после начала полномасштабного вторжения.



В 2024 году российский бизнес столкнулся с серьезными трудностями. Из-за угрозы вторичных санкций крупнейшие банки Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции перестали принимать прямые платежи из России. Под ударом оказались не только поставки параллельного импорта и санкционных товаров, но и рядовые закупки.



Большая часть грузов из Китая, не предоплаченных заранее, зависла, поскольку покупатели не могут оплатить товары. К 2024 году Китай стал основным торговым партнером России ― на него приходится более 40 процентов всего импорта в страну.



Тем не менее обходные схемы уже начали появляться. Поставки оформляются на формально не связанные компании в Казахстане и других дружественных России странах.



«А банки проявляют инициативу, выстраивают собственные цепочки и совершают оплаты по так называемой схеме «банковского агента», объясняет топ-менеджер одной из логистических компаний. То есть платежи проводятся через компании и банки из третьих стран, которые берут за свои услуги процент. Нынешняя остановка платежей и импорта ― просто временная заминка, уверены эксперты.



«Остановить финансовые расчеты невозможно априори. Это абсурдная идея. Можно только увеличить стоимость операций, транзакционные издержки, ― говорит экономист Дмитрий Некрасов. ― Если Штаты будут более последовательно давить или вводить санкции против финансовых организаций, то создание очередного банка специально под Россию станет хорошим бизнесом, люди будут на этом зарабатывать».



Причем это касается не только открытых союзников России, но и западных стран, которые закрывают глаза на многочисленные лазейки в санкционном режиме, чтобы продолжать поставки своих товаров.

Вечный транзит

До нападения на Украину самым крупным торговым партнером России был Евросоюз. В 2021 году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), каждый третий товар был ввезен в страну из Европы. Всего в Россию импортировали товаров на 89 млрд евро, свидетельствуют данные Евростата. С началом войны экспорт из Евросоюза обрушился. В 2022 году ― почти на 40 процентов, до 55 млрд евро. В 2023 году ― и вовсе на 60 процентов к 2021 году. Это 38 млрд евро. Теперь в России прямой импорт европейских товаров ― такая же редкость, как в начале 2000-х.

Из ЕС в Россию всё еще поставляют лекарства и фармацевтические товары (это пятая доля импорта), оборудование, инструменты, алкоголь, химикаты. Но импорт из Европы продолжает снижаться. В январе 2024-го в страну официально ввезли на 27 процентов меньше товаров, чем в январе 2023-го.



Экспорт в Россию из США всегда был значительно ниже европейского. В 2021 году, по данным ФТС, на Штаты приходилось всего 5,7 процента ввозимых товаров. Это 16,9 млрд долларов. Причем, по данным самих США, они экспортировали напрямую еще меньше, только на 6,4 млрд долларов. После начала войны торговые отношения не просто испортились, а почти обнулились. В 2023 году из США в Россию напрямую привезли товары всего на 600 млн долларов. Уровня ниже не было и в 1990-е.

Казалось бы, отношения разрушены. Россияне больше не могут получать западные товары и технологии. Однако на практике всё, конечно, не так. Европейские и американские товары по-прежнему едут в Россию, только через другие страны, дороже и дольше.

В 2022–2023 годах экспорт европейских и американских товаров во многие дружественные России или нейтральные страны вырос в разы. По сравнению с предыдущим трендом за пять лет до полномасштабной войны:

экспорт в Кыргызстан вырос в почти в семь раз;

в Армению ― в 2,6 раза;

в Казахстан и Грузию ― в 1,7 раза.

В денежном выражении за первые два года войны импорт европейских и американских товаров значительнее всего вырос в Турции ― на 55,5 млрд долларов, в Арабских Эмиратах ― на 35,6 млрд долларов и в Казахстане ― на 10,4 млрд долларов.



Суммарно страны Балкан, Кавказа и Центральной Азии, а также Турция и ОАЭ за 2022–2023 годы нарастили импорт на 133 млрд долларов. Частично это увеличение может быть связано с собственным экономическим ростом этих стран или другими факторами. ВВП Турции, Арабских Эмиратов и Казахстана активно рос в 2022–2023 годах.



Тем не менее 133 млрд долларов было бы достаточно, чтобы полностью компенсировать все «потери» России. В 2022–2023 годах ее импорт из ЕС и США из-за санкций снизился на меньшую сумму ― 114 млрд долларов.



За два года российскому бизнесу удалось выстроить разветвленную инфраструктуру по обходу санкций. Логистические компании предлагают перевозку грузов через Сербию, Турцию, ОАЭ, Казахстан, даже Саудовскую Аравию. К услугам бизнеса ― склады в разных странах, сервисы переупаковки, перемаркировки, таможенного оформления.



Теперь логисты предоставляют клиентам услуги подконтрольных компаний (к примеру, в ЕС или Сербии), которые могут оформить покупку на себя и оплатить ее, а затем отправить в Россию. Часто грузы едут даже старыми, прямыми маршрутами ― через страны Балтии или Польшу. Такую доставку оформляют как «транзит», который на деле Россию уже не покидает.



«Обычно поставщики все-таки знают, что они продают в РФ. Но, имея документы от турецкой, китайской или кыргызской и тому подобных компаний, закрывают глаза», ― объясняет топ-менеджер одной из логистических компаний.

Партнеры двойного назначения

В феврале 2023 года, после катастрофического землетрясения в Турции, госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Анкару. На повестке дня были гуманитарная помощь, расширение НАТО и поддержка Украины. После визита Энтони Блинкена параллельный импорт европейских товаров через Турцию в Россию резко остановился.



Однако пауза длилась недолго, и уже в апреле поставки возобновились. По итогам 2023 года экспорт из Турции в Россию только вырос, свидетельствуют данные Туркстата. Он превысил 10,9 млрд долларов. Это почти на 90 процентов больше, чем в 2021 году.



Весь 2023 год представители ЕС и США ездили в турне и встречались с руководством стран Центральной Азии, Турции, ОАЭ, пытаясь убедить их тем или иным способом остановить транзит санкционных товаров в Россию. Периодически банки разных стран блокировали платежи за подсанкционные товары. Однако, судя по данным за 2023 год, если сложности для России и создавались, то временно.



Существенного падения экспорта европейских и американских товаров так и не произошло, в том числе товаров двойного назначения, показывает наше исследование. Речь идет о микросхемах, аппаратуре, станках и инструментах, которые США и их союзники считают критически важными для российского военно-промышленного комплекса. Из этих комплектующих Россия производит высокоточные ракеты, беспилотники, радары и самолеты, каждый день убивающие украинцев.



Большинство стран из нашего списка начиная с 2000-х стабильно наращивает импорт товаров двойного назначения для своих нужд. Чтобы учесть этот фактор и оценить, насколько рост импорта может быть связан именно с поставками в Россию, мы сравнили закупки товаров в 2022 и 2023 годах не с предыдущими годами, а с линией тренда.



Всего семь стран из 18 в 2022–2023 годах сократили или незначительно (до 20 процентов) увеличили импорт технологий двойного назначения из ЕС и США по сравнению с трендом. Это Таджикистан, Туркменистан, Монголия, Косово, Северная Македония, Молдова и Беларусь.



Остальные 11 стран увеличили импорт электроники и оборудования на объемы от 21 процента до девяти раз. Суммарно этот рост составляет почти 6 млрд долларов. И это практически равно тому объему, который Россия и Беларусь «потеряли» из-за санкций: в 2022–2023 годах импорт товаров двойного назначения в эти страны снизился на 5,9 млрд долларов по сравнению с 2021 годом.

Поток санкционных товаров складывается из десятков «ручейков» ― обходных маршрутов по разным странам. Фактически они прокладываются хаотично, под давлением рынка. «Занимаются поставками санкционной продукции и товаров двойного назначения все желающие. Инфраструктура в России, позволяющая это делать, есть, всё открыто и официально. Найти ходы-выходы может любой», ― рассказывает логист.



«Разные логистические компании выстраивают свою инфраструктуру [в других странах] в зависимости от того, кому где удобнее работать, и от ограничений стран. Они везде немного различаются», ― добавляет собеседник.



В результате соседи России демонстрируют удивительный рост спроса на европейские и американские микрочипы, оптические прицелы, станки. Кыргызстан в 2022–2023 годах импортировал в девять раз больше товаров двойного назначения, чем следовало из тренда. Армения ― в три раза. Казахстан ― в 2,3 раза.



Впрочем, настоящими хабами по перевалке критически важных технологий стали другие государства. В денежном выражении почти 80% возросших поставок товаров для производства вооружений приходится всего на две страны: Турция и Арабские Эмираты. В 2022–2023 годах Турция импортировала на 2,8 млрд долларов больше товаров двойного назначения. ОАЭ ― на 1,9 млрд. Для сравнения, на Казахстан приходится только 525 млн роста, а на Армению с Кыргызстаном — по 90–100 млн долларов.

Эти товары отправили в Россию?

Важно отметить: мы не можем точно определить, какая доля от 6 млрд долларов поставок товаров двойного назначения приходится на серый импорт в Россию. В 2023 году многие страны — соседи России резко увеличили оборонные бюджеты: Армения (из-за войны в Нагорном Карабахе), Молдова, Турция, Казахстан. Поэтому такой рост может быть связан и с собственными потребностями стран в оружии. Не говоря о том, что такие товары ― микросхемы, станки ― используются и в мирных целях.



С другой стороны, объем поставок, наоборот, может быть и выше. Товары двойного назначения могут поступать в Россию через Китай, Гонконг, Индию и другие страны, которые мы не учитывали в анализе. Только Китай в 2023 году увеличил поставки чувствительных товаров на миллиард долларов, писал The Bell. А в целом в 2023 году Россия восстановила поставки критических товаров двойного назначения на 90 процентов от довоенного уровня, сообщала Международная рабочая группа по российским санкциям.



Наконец, здесь идет речь только о 50 ключевых для производства оружия товарах. Это далеко не все товары двойного назначения, поставляемые в Россию в обход санкций. Тем не менее благодаря обходу санкций Россия может обеспечивать значительную часть своих потребностей в компонентах вооружений.

Кто на что горазд

Российские и мировые медиа уже десятки раз писали о том, как Россия обходит санкции. Вот она закупает комплектующие для комплексов радиоэлектронной борьбы. Вот ― микроэлектронику для производства дронов. Вот ― сами дроны. Вот ― станки для оборонной промышленности.



У стран, увеличивших экспорт товаров для производства оружия, даже существует «специализация». К примеру, Арабские Эмираты являются лидером по ввозу товаров из США. Турция и Сербия ― из Европы.

Далеко не все страны решаются на транзит в Россию критически важных составляющих для производства высокоточного оружия ― современных микросхем памяти, процессоров, усилителей. К примеру, Арабские Эмираты, судя по данным, с 2023 года соблюдают эту часть санкций.



Зато Кыргызстан увеличил импорт микросхем в 2022–2023 годах в 42 раза, Армения ― в 11 раз, Монголия ― почти в четыре раза. Но главным другом России в поставках товаров для ракет и беспилотников до сих пор была входящая в НАТО Турция. Она нарастила импорт микросхем на 60 процентов, или 300 млн долларов.



Чем ниже приоритетность товаров в списке США, тем больше стран готовы их экспортировать. Другие электронные комплектующие ― конденсаторы и радиолокационную аппаратуру ― завозят ОАЭ, Македония, Грузия. Механические компоненты ― шарикоподшипники, навигационное оборудование ― могут попадать в Россию через Турцию, Арабские Эмираты, Сербию, Казахстан. Наконец, импорт современных станков неожиданно нарастили все страны Центральной Азии: Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан.

«Всегда останутся те, кто любит деньги»

В марте в России начались перебои с поставкой бытовой техники Electrolux, Zanussi, Tefal, Braun, Rowenta. Производители ― шведская Electrolux Group и французская Groupe SEB ― начали активно блокировать поставки продукции в Россию через параллельный импорт, подписывая с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию.



Новая практика, скорее всего, стала следствием 12-го пакета санкций ЕС, принятого в декабре 2023 года. «Новые меры требуют от компаний в государствах — членах ЕС при поставке контролируемых товаров в государства, не входящие в Глобальную коалицию по экспортному контролю, добавить в свои контракты пункты, запрещающие реэкспорт товаров в Россию. Это обязательство вступило в силу только 20 марта 2024 года», ― объясняет Марк Бромли, старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).



Возможно, эти меры приведут к усилению санкций на практике и окажут устойчивое и существенное влияние на ввоз товаров и технологий двойного назначения.



«Однако это огромная задача — попытаться перекрыть поставки в Россию того, что, по сути, является коммерчески производимыми и коммерчески доступными технологиями», ― добавляет Марк Бромли.



«Пора признать ― санкции не способ борьбы с Владимиром Путиным» ― так называлась редакционная колонка The Economist, вышедшая к двухлетию полномасштабного нападения России на Украину.



Пока что успехи европейских политиков были весьма ограниченными. В 2023 году, после изначального всплеска, Казахстан, Армения и Грузия сократили экспорт европейских микросхем, критически важных для производства вооружений, суммарно на 12 млн евро. Правда, в том же году Турция и Сербия увеличили их экспорт на 93,5 млн евро.



Дипломатическое давление США, похоже, оказывается более эффективным. В 2023 году экспорт в Россию американских чипов снизили ОАЭ, Турция, Азербайджан, Армения, Сербия, Грузия, Казахстан, Черногория, суммарно на 9,4 млн долларов. Правда, во многих странах он всё равно так и не вернулся к доковидным значениям.



На некоторые страны, по-видимому, и вовсе невозможно надавить. Кыргызстан и Узбекистан пользуются открывшимися возможностями и не уменьшают экспорт европейской и американской электроники ни по одной категории. В 2023 году специальный представитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан дважды приезжал в Центральную Азию и просил не реэкспортировать в Россию именно товары из «чувствительного» списка США. Однако данные пока не подтверждают успеха.

Полностью запретить поставки коммерческих товаров в Россию США не смогут, но работать становится труднее, признают логисты из России. Особенно из-за последних пакетов санкций.



Компаниям приходится усложнять маршруты. По статистике уже можно заметить, что частично экспорт из Турции в соседние с Россией страны также увеличился. Мы можем предположить, что это часть более сложных маршрутов доставки чувствительных товаров в Россию. Отслеживание и пресечение таких цепочек фирм и поставок кажется крайне сложной задачей.



«Импортеры вынуждены использовать длинные цепочки компаний, чтобы исключить российский след поставки, и менять наименование продукции в банковских документах.



Всё это делает импорт всё более дорогим, трудоемким и где-то даже рискованным, ― рассказывает участник рынка логистики. ― Кроме того, в случае товаров двойного назначения поставщики могут искренне противодействовать продаже в РФ. Поэтому в таких случаях импортеры вынуждены использовать еще больше конспирации».



В любом случае остановить поставку массовых товаров в Россию даже теоретически невозможно, считает экономист Дмитрий Некрасов. «Если мы говорим о каких-то очень сложных элементах оборудования ― турбинах для самолетов гражданской авиации или штучных высокоточных станках, которые производят в мире за год тысячу или пятьсот… Если отменить все остальные санкции и заниматься только ими, то, наверное, можно остановить экспорт таких товаров в Россию. Но если мы говорим о массовых товарах, то, конечно, нет», ― объясняет Некрасов.



Всё, чего могут добиться Соединенные Штаты, ― снижение объемов поставок, но не полное их прекращение. «Криптовалюта и кэш, по сути, не перебиваемы. Иран в свое время грузовиками возил кэш. Это экспортировать неудобно. А импортировать ― почему нет. Заплатишь больше, и кэш возьмут, ― рассуждает экономист из крупного российского университета. ― Всегда останутся те, кто любит деньги».



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