Китай виготовляє ударні дрони для РФ — Bloomberg

Китай допомагає Росії виробляти ударні дрони. Фото: AFP

Китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський БПЛА Shahed. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.

Джерела зазначили, що така співпраця може свідчити про наближення Пекіна до згоди надавати Москві смертоносну зброю.

У 2023 році компанії з РФ і КНР провели переговори про співпрацю щодо копіювання іранського безпілотника Shahed. А також розпочали розробку та тестування його модифікованої версії цього року для підготовки до відправки до Росії, – повідомили офіційні особи на правах анонімності.

За їх словами, в Україні наразі китайські безпілотники ще не застосовувалися.

Видання зазначає, що надання Росії ударного безпілотника типу Shahed означатиме поглиблення підтримки Москви Пекіном, незважаючи на неодноразові попередження США та їхніх союзників. При цьому глава Сі Цзіньпін намагався подати Китай як нейтральний бік війни в Україні.

Водночас офіційні особи США заявили, що Китай стримує прямі постачання зброї та артилерії, що сигналізуватиме про безпрецедентну ескалацію і майже напевно спричинить більш рішучі дії — санкції — проти другої за величиною економіки світу.

Деякі країни вважають, що надання Росії безпілотників для нападу перетне межу летальної допомоги, – зазначили дві офіційні особи. Один із співрозмовників сказав, що Китай зважує, чи надсилати повністю збудовані безпілотні літальні апарати, але на цей час надсилає комплекти, які можна переобладнати на ударні дрони. За словами співрозмовника, США досі не дійшли висновку, що Китай надає летальну допомогу Росії, хоч і визнають, що інші країни можуть мати іншу інтерпретацію.

З початку війни Росія використала проти України тисячі безпілотників Shahed, навіть збудувала завод для масового виробництва іранської зброї, яку відносно недорого збудувати, але дорого захистити.

Але Росія все ще покладається на такі країни, як Північна Корея та Іран у питаннях постачання. А також на Китай у питаннях критично важливих частин та компонентів. Одне з побоювань полягає в тому, що Китай може виробляти безпілотник, подібний до Shahed, набагато швидше, ніж Іран або Росія, зазначили чиновники.

Раніше повідомлялося, що за час війни в Україні ЄС та США наростили постачання до дружніх Росії країн на 133 млрд доларів — це навіть більше, ніж РФ втратила через санкції.