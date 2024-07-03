Армия РФ перебрасывает резервы в сторону Торецка и Покровска через Мариуполь — горсовет

Россияне продолжают превращать Мариуполь в военную базу. Фото: горсовет

Российские оккупанты перебрасывают военные резервы через временно оккупированный Мариуполь на север Донецкой области. В частности, в сторону Торецка и Покровска. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



«В городе зафиксировали перемещение военных колонн россиян. В частности, резервы перебрасываются с Бердянского направления на север Донецкой области», — говорится в сообщении.



В ведомстве добавили, что захватчики продолжают превращать Мариупольское направление в военную базу, они наращивают силы в городе и окрестных поселках. Пополняют военные базы и прокладывают железную дорогу, которая бы соединяла город с российским городом Ростов-на-Дону.



Ранее мы писали, что в июне текущего года было зафиксировано четыре случая, когда в порту временно оккупированного Мариуполя Донецкой области были замечены танкеры с нефтепродуктами.