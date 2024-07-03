Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада

Росіяни продовжують перетворювати Маріуполь на військову базу. Фото: міськрада

Російські окупанти перекидають військові резерви через тимчасово окупований Маріуполь на північ Донецької області. Зокрема, у бік Торецька та Покровська. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



«У місті зафіксували переміщення військових колон росіян. Зокрема, резерви перекидаються з Бердянського напрямку на північ Донецької області», — йдеться у повідомленні.



У відомстві додали, що загарбники продовжують перетворювати Маріупольський напрямок на військову базу, вони нарощують сили у місті та навколишніх селищах. Поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка з'єднувала б місто з російським містом Ростов-на-Дону.



Раніше ми писали, що у червні поточного року було зафіксовано чотири випадки, коли в порту тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області було помічено танкери з нафтопродуктами.