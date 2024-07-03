Зеленский: Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Интерфакс

Экс-президент США Дональд Трамп должен выступить со своим планом быстрого прекращения войны с Россией, предупредив, что любое предложение не должно нарушать суверенитет Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если будут риски для независимости Украины, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», — сказал Зеленский, добавив, что «потенциально готов» встретиться с Трампом, чтобы услышать предложения его команды.

Он также вновь заявил о задержках в поставках оружия, подчеркнув, что «они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будем ли мы в ноябре иметь мощную поддержку США или останемся совсем наедине».

При этом Зеленский поблагодарил за американский пакет помощи на сумму $61 млрд, одобренный Конгрессом США в этом году после шестимесячной задержки, при этом отметив, что военной технике необходимо много времени, чтобы добраться до фронта.

Президент Украины также опроверг идею, что украинские и российские силы зашли в тупик на поле боя, заявив: военные находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое наступление - это вопрос вооружения их бригад.

Как сообщалось, бывший президент США заявлял, что закончит войну к моменту своей инаугурации в январе.