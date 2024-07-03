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Зеленський: Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам про це сьогодні

03 липня 2024, 18:09

Зеленський: Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам про це сьогодні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Інтерфакс Президент України Володимир Зеленський. Фото: Інтерфакс

Експрезидент США Дональд Трамп має виступити зі своїм планом швидкого припинення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет України. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

«Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам про це сьогодні. Якщо будуть ризики для незалежності України, якщо ми втратимо державність — ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати», — сказав Зеленський, додавши, що «потенційно готовий» зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди.

Він також знову заявив про затримки у постачанні зброї, наголосивши, що «вони не можуть планувати моє життя і життя нашого народу та наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи будемо ми в листопаді мати потужну підтримку США, чи залишимося зовсім наодинці».

При цьому Зеленський подякував за американський пакет допомоги на суму $61 млрд, схвалений цьогорічним Конгресом США після шестимісячної затримки, при цьому зазначивши, що військовій техніці необхідно багато часу, щоб дістатися до фронту.

Президент України також спростував ідею, що українські та російські сили зайшли в глухий кут на полі бою, заявивши: військові перебувають у кращому становищі з точки зору живої сили, ніж кілька місяців тому, і новий наступ — це питання озброєння їхніх бригад.

Як раніше повідомлялося, колишній президент США заявляв, що закінчить війну на момент своєї інавгурації у січні.

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