Штурмуют российские заключенные, десантники и спецназ — ситуация под Часов Яром

Силы обороны Украины ведут бои с российскими войсками на границе канала «Северский Донец — Донбасс» в районе Часов Яра. Обстановка в этом районе остается критически тяжелой, сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».



Там ведет оборону 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.



«Интенсивность вражеских обстрелов не снизилась, россияне продолжают атаковать силами бывших заключенных из подразделений "шторм-V", десантников и спецназовцев», — сказано в сообщении.



Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 257 минометных и артиллерийских обстрелов.



Российские войска артиллерийскими обстрелами, сбросами с дронов-камикадзе, ланцетами прикрывают проведение своих штурмовых действий, рассказали украинские военные.



Всего за прошедшие сутки на этом направлении оккупационная армия провела 51 штурм, 9 из которых на Часов Яр.



В то же время в Минобороны РФ заявили, что подразделения «Южной» группировки российских войск «в результате активных действий полностью освободили район «Новый» в Часов Яре и улучшили положение по переднему краю».