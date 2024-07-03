Российская армия стерла микрорайон «Канал» в Часов Яре – DeepState

Уничтоженный россиянами микрорайон «Канал» в Часов Яре. Фото: DeepState

Российские оккупанты полностью уничтожили микрорайон «Канал» в Часов Яре. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Дальнейшее удержание в руинах и проблемы с логистикой только увеличат потери, поэтому уход ВСУ из микрорайона является логичным, хотя и трудным решением. «Канал» выгодно было держать, когда армия РФ была на подступах.

По словам командира тактической группы «Реванш» Богдана Ходаковского, войска России действительно полностью оккупировали район «Канал».

«Ценой огромных потерь и фактического уничтожения всех многоэтажек россияне преуспели. И, несмотря на несоизмеримые потери, потеря Часов Яра стала ближе. В перспективе это имеет серьезные последствия для изменения оперативной карты Донбасса», – сказал он.

Напомним, что ранее аналитики DeepState сообщили о полном захвате микрорайона «Канал» российскими войсками.