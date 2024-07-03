Штурмують російські в'язні, десантники та спецназ — ситуація під Часовим Яром

Сили оборони України ведуть бої з російськими військами на кордоні каналу «Сіверський Донець — Донбас» у районі Часового Яру. Ситуація у цьому районі залишається критично важкою, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».



Там веде оборону 24-а окрема механізована бригада імені короля Данила.



«Інтенсивність ворожих обстрілів не знизилася, росіяни продовжують атакувати силами колишніх ув'язнених із підрозділів "шторм-V", десантників та спецназівців», — сказано в повідомленні.



Так, минулої доби було зафіксовано 257 мінометних та артилерійських обстрілів.



Російські війська артилерійськими обстрілами, скиданнями з дронів-камікадзе, ланцетами прикривають проведення своїх штурмових дій, розповіли українські військові.



Усього минулої доби на цьому напрямку окупаційна армія провела 51 штурм, 9 з яких на Часів Яр.



Водночас у Міноборони РФ заявили, що підрозділи «Південного» угруповання російських військ «внаслідок активних дій повністю звільнили район «Новий» у Часовому Ярі та покращили становище по передньому краю».