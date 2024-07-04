Житомирскую область атаковали дроны. Фото: Виталий Бунечко

Сегодня ночью, 4 июля, силы противовоздушной обороны сбили 3 ударных дрона-камикадзе в Житомирской области. Обломки БПЛА упали на дом, пострадала женщина. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.



«Во время воздушной атаки, силами противовоздушной обороны над территорией Житомирщины, по предварительной информации, уничтожено 3 дрона-камикадзе типа «Шахед», — отметил он.



По уточненной информации, в результате падения обломков на жилой дом произошел пожар, возгорание было ликвидировано.



«Пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу», — резюмировал глава региона.



Ранее мы писали, что в ночь на 4 июля 2024 года Россия атаковала территорию Украины 22 ударными БпЛА «Shahed-131/136» из Курской области.