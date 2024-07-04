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ПВО Украины сбила 21 из 22 российских «Шахедов»

04 июля 2024, 08:33

ПВО Украины сбила 21 из 22 российских «Шахедов»

ПВО Украины сбила 21 из 22 российских «Шахедов». Фото: Олещук / Telegram ПВО Украины сбила 21 из 22 российских «Шахедов». Фото: Олещук / Telegram

В ночь на 4 июля 2024 года Россия атаковала территорию Украины 22 ударными БпЛА «Shahed-131/136» из Курской области, сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

«В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбит 21 "шахед" в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей», — уточнил он. 

Ранее стало известно, что благодаря успешной работе ПВО ни один российский дрон не достиг Киева.

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