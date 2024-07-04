Западные эксперты призвали НАТО не обещать Украине членство в альянсе — Politico

Более 60 западных экспертов по внешней политике призвали страны НАТО не обещать Украине членство на грядущем саммите, чтобы не пришлось ее в будущем защищать от РФ по пятой статье. Об этом пишет американское издание Politico.

Они считают, что продвижение Украины к членству поставит под угрозу США и союзников и расколет коалицию.

«Чем ближе НАТО к обещанию, что Украина присоединится к альянсу после окончания войны, тем больше стимулов у России продолжать вести войну. Вызовы, которые представляет Россия, можно решить, не привлекая Украину в НАТО», — говорится в письме аналитиков.

Они считают, что движение Украины к членству может иметь обратный эффект, «превращая Украину в место длительного противостояния двух ведущих ядерных держав мира» и подыгрывая Путину, что это конфликт РФ против Запада.

Другие аналитики с ними не согласны. На прошлой неделе исследователи влиятельной корпорации RAND написали, что союзники выиграют, если предложат Украине ясность относительно условий ее будущего членства на саммите. The Atlantic Council также настаивает на членстве Украины в НАТО, утверждая, что это докажет Киеву, что поддержка Запада не поколеблется.

Напомним, Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в скором времени могут появиться новости о предоставлении Украине сил и систем противовоздушной обороны накануне саммита НАТО, который будет проходить 9-11 июля в Вашингтоне.