Західні експерти закликали НАТО не обіцяти Україні членства в альянсі — Politico

Понад 60 західних експертів із зовнішньої політики закликали країни НАТО не обіцяти Україні членства на майбутньому саміті, щоб не довелося її в майбутньому захищати від РФ за п'ятою статтею. Про це пише американське видання Politico.

Вони вважають, що просування України до членства поставить під загрозу США та союзників та розколе коаліцію.

«Чим ближче до обіцянки, що Україна приєднається до альянсу після закінчення війни, тим більше стимулів у Росії продовжувати вести війну. Виклики, які представляє Росія, можна вирішити без залучення України до НАТО», — йдеться у листі аналітиків.

Вони вважають, що рух України до членства може мати зворотний ефект, «перетворюючи Україну на місце тривалого протистояння двох провідних ядерних держав світу» та підігруючи Путіну, що це конфлікт РФ проти Заходу.

Інші аналітики з ними не погоджуються. Минулого тижня дослідники впливової корпорації RAND написали, що союзники виграють, якщо запропонують Україні ясність щодо умов її майбутнього членства на саміті. The Atlantic Council також наполягає на членстві України в НАТО, стверджуючи, що це доведе Києву, що підтримка Заходу не захитається.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що незабаром можуть з'явитися новини про надання Україні сил та систем протиповітряної оборони напередодні саміту НАТО, який проходитиме 9-11 липня у Вашингтоні.