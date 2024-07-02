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В США анонсировали передачу ПВО для Украины перед саммитом НАТО

02 июля 2024, 17:13

В США анонсировали передачу ПВО для Украины перед саммитом НАТО

Блинкен анонсировал новости о ПВО. Фото: Reuters Блинкен анонсировал новости о ПВО. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в скором времени могут появиться новости о предоставлении Украине сил и систем противовоздушной обороны, накануне саммита НАТО, который будет проходить 9-11 июля в Вашингтоне. Об этом он заявил в интервью в Институте Брукингса, передает «Голос Америки».

По его словам, успех Украины — это ее возможность «стоять на собственных ногах» с военной, экономической и демократической точки зрения, а также ее дальнейшая интеграция с Западом.

Кроме того, Блинкен отметил, что сейчас США работают над поставками противовоздушной обороны.

«Надо обеспечить противовоздушную оборону для защиты территорий, в которые сделаны инвестиции. Мы работаем над этим. Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, накануне саммита НАТО на следующей неделе», — заявил госдеп.

Также он подчеркнул, что Украина должна стать независимой в трех сферах — демократической, экономической и военной. Именно это и будет «самым сильным ответом» Владимиру Путину.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Украине готовятся новые решения для защиты граждан от постоянных атак российских оккупантов. 

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