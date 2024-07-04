Спасатели вывезли 16 человек из Торецкой громады

В Торецкой громаде проходит эвакуация. Фото: скрин с видео

Город Торецк и прилегающие населенные пункты ежедневно находятся под постоянным огнем российских оккупантов. Несмотря на это в громаде проходят эвакуационные действия. В частности, 3 июля удалось вывести 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Вчера спасателям удалось эвакуировать из Торецкой громады 16 человек, из них 3 человека с ограниченными физическими возможностями и 1 маломобильный человек», — говорится в сообщении.



Эвакуация состоялась благодаря эвакуационной группе «Феникс».







Кроме того, в Генштабе отметили, что за прошедшие сутки на Торецком направлении россияне значительно активизировались — совершили 25 атак, в частности, в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Пивничное и Нью-Йорк в Донецкой области.



Ранее мы писали, что с 5 июля 2024 года начинается бесплатная эвакуация в территориальные громады Волынской области.