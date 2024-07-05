Донецкий «Шахтер» представил форму на новый сезон

Донецкий клуб «Шахтёр» представил три варианта формы на предстоящий футбольный сезон. Фото: ФК «Шахтер»

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» показал три комплекта игровой экипировки на грядущий сезон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Чемпион Украины получил три варианта формы – домашний, выездной и альтернативный. Техническим спонсором горняков в новом сезоне останется немецкий производитель Puma.

Домашняя и выездная формы «Шахтера» в новом сезоне получили оттенки традиционных цветов – оранжевого и черного. В свою очередь третий комплект выполнен в цветах национального флага. «Горняки» впервые используют синюю-желтую комбинацию в форме.

Продажу новой формы ФК «Шахтер» запустили в день презентации, 5 июля. Экипировку будут продавать в онлайн-магазине «горняков», а также в интернет-магазине и сети магазинов Puma.



