Донецький «Шахтар» представив форму на новий сезон

Донецький клуб «Шахтар» представив три варіанти форми на майбутній футбольний сезон. Фото: ФК «Шахтар»

Донецький футбольний клуб «Шахтар» показав три комплекти ігрового екіпірування на наступний сезон. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Чемпіон України отримав три варіанти форми: домашню, виїзну та альтернативну. Технічним спонсором «гірників» у новому сезоні залишиться німецький виробник Puma.

Домашня та виїзна форма «Шахтаря» у новому сезоні набула відтінків традиційних кольорів – помаранчевого та чорного. Ттретій комплект виконаний у кольорах національного прапора. «Гірники» вперше використовують синю-жовту комбінацію у формі.

Продаж нової форми ФК «Шахтар» выдкрили у день презентації, 5 липня. Екіпірування продаватимуть в онлайн-магазині «гірників», а також в інтернет-магазині та мережі магазинів Puma.