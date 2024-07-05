Донецький «Шахтар» представив форму на новий сезон

Донецький футбольний клуб «Шахтар» показав три комплекти ігрового екіпірування на наступний сезон. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Чемпіон України отримав три варіанти форми: домашню, виїзну та альтернативну. Технічним спонсором «гірників» у новому сезоні залишиться німецький виробник Puma.
Домашня та виїзна форма «Шахтаря» у новому сезоні набула відтінків традиційних кольорів – помаранчевого та чорного. Ттретій комплект виконаний у кольорах національного прапора. «Гірники» вперше використовують синю-жовту комбінацію у формі.
Продаж нової форми ФК «Шахтар» выдкрили у день презентації, 5 липня. Екіпірування продаватимуть в онлайн-магазині «гірників», а також в інтернет-магазині та мережі магазинів Puma.
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