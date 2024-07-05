Украина скоро получит боевые беспилотники от Латвии

В Министерстве обороны Латвии сообщили, что готовы передать Украине 2500 беспилотников на сумму 4 млн евро. Первая партия дронов (300) будет доставлена уже в июле. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.



«Следующим пакетом в Украину будет отправлено более 2 500 беспилотников, произведенных семью латвийскими компаниями. Вместе с участниками международной беспилотной коалиции мы непрерывно работаем над тем, чтобы доставить в Украину боевые беспилотники различной мощности в соответствии с текущими потребностями и требованиями испытаний украинской армии», — рассказал министр обороны Андрис Спрудс.



В ведомстве рассказали, что в этом году Латвия передала Украине 135 боевых БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы различной мощности на общую сумму около 1 млн евро. Страна продолжит закупку боевых беспилотников латвийского производства до конца года.



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