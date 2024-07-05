Україна скоро отримає бойові безпілотники від Латвії

У Міністерстві оборони Латвії повідомили, що готові передати Україні 2 500 безпілотників на суму 4 млн євро. Першу партію дронів (300) доставлять вже в липні. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.
«Наступним пакетом в Україну буде відправлено понад 2 500 безпілотників, вироблених сімома латвійськими компаніями. Спільно з учасниками міжнародної безпілотної коаліції ми безперервно працюємо над тим, щоб доставити до України бойові безпілотники різної потужності відповідно до поточних потреб та вимог випробувань української армії», — розповів міністр оборони Андріс Спрудс.
У відомстві розповіли, що цього року Латвія передала Україні 135 бойових БПЛА та засоби радіоелектронної боротьби різної потужності на загальну суму близько 1 млн євро. Країна продовжить закупівлю бойових безпілотників латвійського виробництва до кінця року.
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