Україна скоро отримає бойові безпілотники від Латвії

У Міністерстві оборони Латвії повідомили, що готові передати Україні 2 500 безпілотників на суму 4 млн євро. Першу партію дронів (300) доставлять вже в липні. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.



«Наступним пакетом в Україну буде відправлено понад 2 500 безпілотників, вироблених сімома латвійськими компаніями. Спільно з учасниками міжнародної безпілотної коаліції ми безперервно працюємо над тим, щоб доставити до України бойові безпілотники різної потужності відповідно до поточних потреб та вимог випробувань української армії», — розповів міністр оборони Андріс Спрудс.



У відомстві розповіли, що цього року Латвія передала Україні 135 бойових БПЛА та засоби радіоелектронної боротьби різної потужності на загальну суму близько 1 млн євро. Країна продовжить закупівлю бойових безпілотників латвійського виробництва до кінця року.



Раніше ми писали, що третій ЗРК Patriot із Німеччини прибув до України.