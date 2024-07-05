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В городской администрации рассказали, сколько жителей остается в Торецке

05 июля 2024, 17:29

В городской администрации рассказали, сколько жителей остается в Торецке

Оккупационная армия РФ обстреливает Торецк и Торецкую громаду с помощью разных видов вооружения. Несмотря на это, в городе остается более 4 тысяч человек, при этом, продолжается эвакуация. Об этом рассказал начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в интервью «Радио Свобода».

«В Торецкой громаде осталось 9,5 тыс. человек. Сюда относятся 2 города, 10 поселков и 7 сел. По официальным данным, в самом Торецке осталось 4,5 тыс. населения», — сообщил он.

Чинчик пояснил, что все больше местных желают выехать из опасного района, хотя часто эвакуационные автомобили попадают под обстрелы. За последнюю неделю выехали 1378 человек.

По словам начальника городской администрации, местное население информируют об эвакуации с помощью разных форм. Это связано с тем, що в громаде нет связи. 

«Для этого мы используем все подручные средства: родственные связи, помощь гуманитарных и благотворительных фондов, волонтеров и тому подобное. Заявки желающих уехать мы собираем через Google-формы. Далее определяем, куда и какое транспортное средство поедет вывозить население. А потом, в зависимости от количества заявок, заказываем эвакуацию в волонтерских или благотворительных фондах», — заявил Чинчик.

Жители Торецкой громады имеют возможность получить место для проживания в Житомирской области. Кроме того, можна эвакуироваться в Днепр, Киев, Черкассы, Хмельницкий, а также в Ровенскую область.

Ранее мы писали, что российская армия не прекращает активные боевые действия на Торецком направлении.

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