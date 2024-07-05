У міській адміністрації повідомили, скільки жителів залишається у Торецьку

Окупаційна армія РФ обстрілює Торецьк та Торецьку громаду з різних видів озброєння. Попри це, у місті залишається понад 4 тисячі людей, при цьому, триває евакуація. Про це розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в інтерв'ю Радіо Свобода.



«У Торецькій громаді залишилося 9,5 тис. людей. Сюди входять 2 міста, 10 селищ та 7 сіл. За офіційною інформацією, у самому Торецьку залишилося 4,5 тис. населення», — повідомив він.



Чинчик пояснив, що дедалі більше місцевих бажають виїхати з небезпечного району, хоча часто евакуаційні автомобілі потрапляють під обстріл. За останній тиждень виїхали 1 378 людей.



За словами начальника міської адміністрації, місцеве населення інформуюьб про евакуацію у різний спосіб. Це пов'язано з тим, що у громаді немає зв'язку.



«Для цього ми використовуємо всі засоби: родинні зв'язки, допомогу гуманітарних та благодійних фондів, волонтерів тощо. Заявки охочих поїхати ми збираємо через Google-форми. Далі визначаємо, куди та який транспортний засіб поїде вивозити населення. А потім, залежно від кількості заявок, замовляємо евакуацію до волонтерських чи благодійних фондів», — заявив Чинчик.



Жителі Торецької громади мають змогу отримати місце для проживання у Житомирській області. Крім того, можна евакуюватися до Дніпра, Києва, Черкас, Хмельницького, а також до Рівненської області.



Раніше ми писали, що російська армія не припиняє активних бойових дій на Торецькому напрямку.