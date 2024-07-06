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От идеи до международного проекта: в Донецкой области оказывают психологическую помощь в форме игры

06 июля 2024, 13:38

От идеи до международного проекта: в Донецкой области оказывают психологическую помощь в форме игры

В Донецкой области практикуют психологическую помощь в форме игры В Донецкой области практикуют психологическую помощь в форме игры

Психологиня из Донецкой области Елена Король разработала трансформационную игру «Перерождение». Елена живет в Покровске, поэтому первыми испытателями стали ее земляки. В «Перерождение» можно играть не только офлайн, этот формат позволяет присоединиться на любом этапе вне времени и пространства.

«В своей работе я использую игровой элемент, который помогает людям не только управлять эмоциями, а найти внутреннюю гармонию и силы для преодоления жизненных трудностей, вызванных войной. Игра помогает снизить тревожность, улучшить психоэмоциональное состояние, научиться идентифицировать собственные потребности и возможности», — рассказывает Елена Король.

Авторка говорит, что к созданию уникальной игры, аналогов которой нет не только в стране, но и за рубежом, были привлечены методологи, психотерапевты и многие другие специалисты. Результатом многомесячной работы стала система из 10 уровней личностного роста, который происходит через метафорическое прохождение 120 условных дверей. Каждая дверь — вызов и новые возможности для игрока, потому что за ними скрываются его предубеждения, страх, скрытая боль, а вместе с этим — внутренний ресурс к трансформации.

Трансформационная психологическая игра «Перерождение» — это мини-тренинг, который в легкой, игровой форме сочетает различные подходы психодиагностики, психотерапии и коучинга. Основными инструментами выступают метафорические карты авторской разработки. К созданию особого дизайна игры были привлечены украинские художники и дизайнеры.

«Игра имеет много форматов, что позволяет использовать ее для разной целевой аудитории. Здесь есть элементы коучинга, арт-терапии, можно устроить игру-перформанс или корпоративную игру. Есть индивидуальные сеансы и групповые. Также можно овладеть ею самостоятельно», — говорит о возможностях трансформационной игры ее авторка.

После нескольких десятков сеансов в разных городах Украины Елена поняла, что сейчас «Трансформация» очень нужна, ведь война плохо повлияла на психологическое состояние. Поэтому решила податься на грантовую программу, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ее идею поддержало Агентство США по международному развитию USAID. Так родился проект психологической поддержки PrоЖити.

К участию приглашаются женщины, проживающие на территориях вблизи зоны боевых действий. Серия игр стартует с 15 июля и будет продолжаться до 15 октября. Организаторы создали телеграм-канал, где можно ознакомиться с информацией о проекте и следить за анонсами. Также для участников планируется четырехдневный ретрит в городе Умань.

Во время путешествия женщины посетят экскурсии в парках и музеях Умани, включая музей Трипольской культуры. Для того, чтобы принять участие надо заполнить гугл-форму не позднее 15 июля.

Проект реализуется Projector Foundation в рамках программы «Сама себе цель» при поддержке Агентства США по международному развитию USAID «Укрепление общественного доверия (UCBI)», Пространство для людей Бульвар.

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