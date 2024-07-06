Від ідеї до міжнародного проєкту: на Донеччині надають психологічну допомогу у формі гри

У Донецькій області практикують психологічну допомогу у формі гри

Психологиня з Донеччини Олена Король розробила трансформаційну гру «Переродження». Пані Олена мешкає у Покровську, тож першими випробувачами стали її земляки. У «Переродження» можна грати не лише офлайн, цей формат дозволяє приєднатись на будь-якому етапі поза часом та простором.



«У своїй роботі я використовую ігровий елемент, що допомагає людям не лише керувати емоціями, а знайти внутрішню гармонію та сили для подолання життєвих труднощів, викликаних війною. Гра допомагає знизити тривожність, покращити психоемоційний стан, навчитись ідентифікувати власні потреби та можливості», — розповідає Олена Король.



Авторка каже, що до створення унікальної гри, аналогів якої немає не лише в країні, а й за кордоном, були залучені методологи, психотерапевти та багато інших спеціалістів. Результатом багатомісячної роботи стала система із 10 рівнів особистісного зростання, яке відбувається через метафоричне проходження 120 умовних дверей. Кожні двері — виклик та нові можливості для гравця, бо за ними ховаються його упередження, страх, прихований біль, а разом з цим — внутрішній ресурс до трансформації.

Трансформаційна психологічна гра «Переродження» — це міні тренінг, який в легкій, ігровій формі поєднує різні підходи психодіагностики, психотерапії та коучингу. Основними інструментами виступають метафоричні карти авторської розробки. До створення особливого дизайну гри були залучені українські художники та дизайнери.

«Гра має багато форматів, що дозволяє використовувати її для різної цільової аудиторії. Тут є елементи коучингу, арт-терапії, можна влаштувати гру-перформанс чи корпоративну гру. Є індивідуальні сеанси та групові. Також можна опанувати її самостійно», — каже про можливості трансформаційної гри її авторка.



Після кількох десятків сеансів у різних містах України пані Олена зрозуміла, що наразі «Трансформація» дуже потрібна, адже війна погано вплинула на психологічний стан. Тому вирішила податись на грантову програму, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Її ідею підтримала Агенція США з міжнародного розвитку USAID. Так народився проєкт психологічної підтримки ProЖити.

До участі запрошуються жінки, які проживають на територіях поблизу зони бойових дій. Серія ігор стартує з 15 липня та буде тривати до 15 жовтня. Організатори створили телеграм-канал, де можна ознайомитись з інформацією про проєкт та слідкувати за анонсами. Також для учасників планується чотириденний ретрит у місті Умань.



Під час подорожі жінки відвідають екскурсії до парків і музеїв Умані, включаючи музей Трипільської культури. Для того, щоб взяти участь треба заповнити гугл-форму не пізніше 15 липня.



Проєкт реалізується Projector Foundation в рамках програми «Сама собі ціль» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)», Простір для людей Бульвар.