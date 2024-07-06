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Еще 69 жителей Донецкой области эвакуировались на Волынь

06 июля 2024, 15:44

Еще 69 жителей Донецкой области эвакуировались на Волынь

Еще 69 жителей Донецкой области эвакуировались на Волынь

Очередной эвакуационный поезд на Волынь прибыл сегодня, 6 июля, из Донецкой области. С помощью органов власти, «Белых ангелов», ГСЧС и волонтеров 69 жителей Донетчины переехали в более безопасный регион. Среди них — 6 детей и 9 человек с инвалидностью. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

Все эвакуированные получили разовую выплату в размере 3600 гривен — это помощь в рамках совместного проекта Международной организации по миграции и «Укрпочты».

Кроме того, семьи с детьми, принудительно эвакуированные из прифронтовых громад, получат от ЮНИСЕФ и благотворительного фонда «Ангелы спасения» дополнительную выплату в размере 10800 грн на человека, отметили в ДонОВА. 

По приезду донетчане получили бесплатное питание, воду. Им оказали психологическую поддержку, дети и подростки получили тревел-наборы и рюкзаки.

Следующий эвакуационный рейс в Волынскую область запланирован на 13 июля.

Только за неделю из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области было эвакуировано 1325 человек, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Из более 1300 эвакуированных за неделю людей, 35 — это дети. Пообщался с руководителями подразделений, отметил личный состав, который с риском для жизни помогает гражданским выехать из-под обстрелов. Иногда это стоит значительных усилий. Уговорить выехать тех, кто всю жизнь прожил в собственном доме непросто. К тому же враг прицельно бьет по эвакуационным группам», — подчеркнул Клименко.

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Волынская область

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