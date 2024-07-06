Ще 69 жителів Донецької області евакуювалися на Волинь

Черговий евакуаційний потяг на Волинь прибув сьогодні, 6 липня, з Донецької області. За сприяння органів влади, «Білих янголів», ДСНС та волонтерів 69 жителів Донеччини переїхали до безпечнішого регіону. Серед них — 6 дітей та 9 людей з інвалідністю. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Усі евакуйовані отримали разову виплату у розмірі 3 600 гривень — це допомога за спільним проєктом Міжнародної організації з міграції та «Укрпошти».

Крім того, сім'ї з дітьми, примусово евакуйовані з прифронтових громад, отримають від ЮНІСЕФ та благодійного фонду «Янголи порятунку» додаткову виплату у розмірі 10 800 гривень на людину, – зазначили у ДонОВА.



Після приїзду донеччани отримали безкоштовне харчування, воду. Їм надали психологічну підтримку, діти та підлітки отримали тревел-набори та рюкзаки.

Наступний евакуаційний рейс до Волинської області запланований на 13 липня.



Тільки за тиждень із прифронтових населених пунктів Донецької області евакуйовано 1 325 людей, – повідомив глава МВС України Ігор Клименко.



«Із понад 1 300 евакуйованих за тиждень людей, 35 — це діти. Поспілкувався з керівниками підрозділів, відзначив особовий склад, який із ризиком для життя допомагає цивільним виїхати з-під обстрілів. Іноді це коштує значних зусиль. Умовити виїхати тих, хто все життя провів у власному домі непросто. До того ж ворог прицільно б'є по евакуаційних групах», — наголосив Клименко.