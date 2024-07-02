С начала года из Донетчины эвакуировано около 71 тысячи граждан: сколько людей остаются в регионе

Эвакуация в Донецкой области. Фото: ГСЧС

С начала 2024 года из подконтрольной Украине Донецкой области было эвакуировано около 71 тысячи жителей. Сейчас в самом регионе остается почти полмиллиона человек. Об этом заявили в Департаменте по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой областной администрации на официальный запрос «Новостей Донбасса».



«С 01.01.2024 по 01.07.2024 в ходе проведения мероприятий по эвакуации на подконтрольной Украине территории Донецкой области силами органов власти всех уровней, а также добровольческих формирований, волонтеров и самостоятельно эвакуировано около 71 тысяч человек», — отмечается в сообщении.



В ведомстве отметили, что на подконтрольной территории Украины Донецкой области остается около 466 тысяч человек.



Ранее мы писали, что за 1 июля россияне убили четырех жителей Донецкой области: двух в Украинске, одного в Новодмитровке и Селидово. Еще 27 человек в области за сутки получили ранения