Люди, которые эвакуируются из Донецкой области, пока не будут получать единоразовую помощь — проект завершился

Спустя 7 месяцев завершился проект по выплате денежной помощи жителям Донецкой области, которые эвакуируются в более безопасные регионы Украины. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



Ранее, каждый человек, который приезжал на новое место с прифронтовых городов и сел Донетчины, должен был получать единоразовую денежную помощь — 3,6 тысячи гривен. Для этого волонтеры и работники социальных служб собирали данные эвакуированных.



Всего за 7 месяцев выплаты выделили 3560 выходцам из Донецкой области.



Деньги были выделены Международной организацией по миграции.



«С целью дальнейшей поддержки наших сограждан, правительством проводятся консультации и переговоры с международными организациями (донорами) для возобновления выплат», — сообщили в Донецкой ОВА.