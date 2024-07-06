Люди, які евакуюються з Донецької області, поки не отримуватимуть одноразової допомоги: проєкт завершився

Через 7 місяців завершився проєкт із виплати грошової допомоги жителям Донецької області, які евакуюються у безпечніші регіони України. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Раніше кожна людина, яка приїжджала на нове місце з прифронтових міст і сіл Донеччини, мала отримувати одноразову грошову допомогу — 3,6 тисяч гривень. Для цього волонтери та працівники соціальних служб збирали дані евакуйованих.



Усього за 7 місяців виплати виділили 3 560 вихідцям із Донецької області.



Гроші були виділені Міжнародною організацією міграції.



«З метою подальшої підтримки наших співгромадян урядом проводяться консультації та переговори з міжнародними організаціями (донорами) для відновлення виплат», — повідомили в Донецькій ОВА.