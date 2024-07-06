С начала войны Украина вернула из российского плена более 3,3 тысяч граждан

За время полномасштабной войны в Украину из российского плена вернулись 3310 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



Всего Россия и Украина обменивались пленными 53 раза.



«Продолжаем работать и искать пути, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую — всех наших военных и гражданских, взрослых и детей. Спасибо всем, кто помогает», — сказал глава государства.



Как сообщалось, Украина настаивает на обмене пленных с РФ по формуле «всех на всех».

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