С начала войны более 100 украинских защитников были казнены после сдачи в плен — Офис генпрокурора

Более 110 украинских военных были казнены уже после сдачи в плен. Российские военные убили их уже в местах несвободы. Об этом сообщил руководитель департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в интервью «Укринформу».



Как пояснил прокурор, в число таких казней вошел кейс и обстрела незаконной тюрьмы в Еленовке Донецкой области. Тогда погибли минимум 53 украинских военнопленных.



Белоусов рассказал, что таких случаев больше, однако украинские следователи окончательно могут опираться лишь при достаточной доказательной базе.



«Расследовать, действительно, сложно, потому что мы не имеем доступа к территории, а иногда и к телам погибших. Но есть различные технологии, которые позволяют нам максимально задокументировать, что произошло, даже не имея доступа», — рассказал он.



Также прокурорам известно минимум о 62 случаях убийств украинских военных во время сдачи в плен. Это является военным преступлением, так что Офис генпрокурора продолжает расследования.



Всего на оккупированной территории и в России для удержания украинских военнопленных, а также гражданских заложников оккупанты создали около 200 тюрем.



«Мы определяем места, где практика пыток наиболее распространена, отрабатываем информацию из разных источников. У нас есть отдельное подразделение, которое занимается именно этим направлением. Вопрос лишь времени, когда эти лица попадут в наши руки… Мы получаем данные о том, кто эти лица и что они делают. Уже есть подозрения руководителям Волновахской, Калининской, Горловской и других колоний», — сказал Белоусов.

Ранее сообщалось, что о время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника.



Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что личность военного, которого обезглавили оккупанты, установлена. Также идентифицированы российские командиры, ответственные за военное преступление.