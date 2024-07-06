З початку війни Україна повернула з російського полону понад 3,3 тисячі громадян

За час повномасштабної війни в Україну з російського полону повернулися 3310 людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.



Загалом Росія та Україна обмінювалися полоненими 53 рази.



«Продовжуємо працювати та шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного та кожну — всіх наших військових та цивільних, дорослих та дітей. Дякую всім, хто допомагає», — сказав глава держави.



Як повідомлялося, Україна наполягає на обміні полонених із РФ за формулою «всіх на всіх».

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