В ООН продолжают фиксировать пытки военнопленных — о новых случаях рассказывают после каждого обмена

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) с февраля 2022 года опросила более 600 освобожденных из заключения украинских гражданских лиц и военнопленных. Как и в предыдущих выводах, каждый опрошенный рассказал о пытках — от жестокого избиения и длительного пребывания в стрессовых положениях тела, до ударов электрическим током по половым органам и травли собаками.



Пытки применялись к целым группам пленных. Например, во время так называемой «приемки» в учреждение, расположенное на территории Российской Федерации, военнопленные должны были проходить между рядами охранников, которые избивали их полицейскими дубинками или электрошокерами. Каждый день помимо изнурительных физических упражнений и унижений военнопленных принуждали изучать и петь российские патриотические песни.



Многие опрошенные рассказали, что испытывали постоянный голод в плену, им долго не оказывали медицинскую помощь. В сочетании с плохими гигиеническими условиями это часто приводило к значительной потере массы тела пленных и к кожным заболеваниям. Некоторые военнопленные потеряли несколько зубов.



После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину ММПЧУ также опросила 388 российских военнопленных во время регулярных визитов в места интернирования в Украине. Около половины рассказали в деталях о пытках или жестоком обращении в транзитных местах после их эвакуации с поля боя. С прибытием в официальные места интернирования пытки прекращались.



«Принимая во внимание гуманное отношение к военнопленным в официальных местах интернирования в Украине, необходимо принять меры, чтобы предотвратить пытки российских военнопленных в транзитных местах», — пришли к выводу в ММПЧУ.

25 июня еще 90 украинских военных вернулись домой из российского плена.