Войска РФ продвинулись на Донетчине, но ВСУ оттесняют их на Харьковщине — DeepState

Российские оккупанты продолжают атаковать на Донецком направлении. Известно, что за минувшие сутки россияне продвинулись в восьми населенных пунктах Донетчины. Об этом сообщили в пресс-службе украинского проекта DeepState.
«Враг продвинулся в Песчаном, Евгеновке, Пивничном, возле Лозоватского, Макеевки, Новоселовки Первой, Часового Яра, Калиновки», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным аналитиков, украинские военнослужащие отбрасывают захватчиков в Глубоком Харьковской области.
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