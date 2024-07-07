Війська РФ просунулися на Донеччині, але ЗСУ відтісняють їх на Харківщині — DeepState

Російські окупанти продовжують атакувати на Донецькому напрямку. Відомо, що минулі доби росіяни просунулися у восьми населених пунктах Донеччини. Про це повідомили в пресслужбі українського проекту DeepState.
«Ворог просунувся у Піщаному, Євгенівці, Північному, біля Лозуватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Часового Яру, Калинівки», — йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними аналітиків, українські військовослужбовці віддають загарбників у селище Глибоке Харківської області.
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