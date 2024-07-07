На Донетчине без электричества более 70 тысяч людей из-за обстрелов армии РФ

По состоянию на утро, 7 июля, 123 населенных пункта Донецкой области остаются без электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



«На утро остаются без напряжения 123 населенных пункта, всего — 79,4 тысячи абонентов», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате российских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 8,1 тыс. абонентов в 6 населенных пунктах. Энергетики дали электричество для 14,7 тыс. абонентам в 11 населенных пунктах.



Ранее мы писали, что в Украине могут отключать свет зимой на 12 часов. Однако реальные прогнозы на зиму нужно делать в конце августа.