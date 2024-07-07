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На Донеччині без електрики понад 70 тисяч людей через обстріли армії РФ

07 липня 2024, 14:31

На Донеччині без електрики понад 70 тисяч людей через обстріли армії РФ

Станом на ранок, 7 липня, 123 населені пункти Донецької області залишаються без електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

«На ранок залишаються без напруги 123 населені пункти, всього — 79,4 тисяч абонентів», — йдеться у повідомленні.

 У відомстві зазначили, що в результаті російських обстрілів минулої доби було знеструмлено 8,1 тис. абонентів у 6 населених пунктах. Енергетики дали електрику для 14,7 тис. абонентів у 11 населених пунктах.

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