На Донеччині без електрики понад 70 тисяч людей через обстріли армії РФ

Станом на ранок, 7 липня, 123 населені пункти Донецької області залишаються без електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



«На ранок залишаються без напруги 123 населені пункти, всього — 79,4 тисяч абонентів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що в результаті російських обстрілів минулої доби було знеструмлено 8,1 тис. абонентів у 6 населених пунктах. Енергетики дали електрику для 14,7 тис. абонентів у 11 населених пунктах.



Раніше ми писали, що в Україні можуть вимикати світло взимку на 12 годин. Проте реальні прогнози на зиму треба робити наприкінці серпня.