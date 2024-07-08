На мине в Харьковской области подорвалась целая семья: погибли четыре человека

Целая семья подорвалась на мине в Харьковской области, погибли как минимум четыре человека. Фото: ОВА

В Харьковской области автомобиль наехал на мину. В результате подрыва погибла целая семья. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов вечером 7 июля.

Он сообщил, что семья ехала на легковом автомобиле по грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе.

По предварительным данным правоохранителей, погибли четыре человека, среди них есть ребенок. В настоящее время продолжается распознавание тел.

По словам родных погибших, в авто могли быть шесть человек: 4 взрослых и 2 ребенка.

«Дальнейший поиск тел и установление лиц продолжается. На месте трагедии работают следователи и спасатели», — добавил Синегубов.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Донецке 20 июня пострадала женщина в результате подрыва на противопехотной мине. Инцидент произошел в Куйбышевском районе города.