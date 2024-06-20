Мужчина в Донецке подорвался на противопехотной мине

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 20 июня, пострадала женщина в результате подрыва на противопехотной мине. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По его словам, инцидент произошел в Куйбышевском районе по ул. Одинцова.



«От воздействия противопехотной мины «Лепесток» получил множественные ранения мужчина 1981 года рождения. Пострадавший доставлен в лечебное учреждение», — отметил он.



Ранее мы писали, что 19 июня двое людей погибли в результате обстрела в Петровском районе Донецка.