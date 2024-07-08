Ночью ПВО Украины сбила три из шести российских ракет

Ночью 8 июля 2024 года страна-агрессор атаковала Украину шестью ракетами воздушного и наземного базирования. Из 4-х запущенных РФ крылатых ракет Х-101, ПВО смогла сбить три, информирует Telegram-канал командующего Воздушных Сил генерал-лейтенанта Николая Олещука.
«Также Россия атаковала Украину 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М". По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 3 крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях», — резюмировал Олещук.
Напомним, 7 июля, российские оккупанты в очередной раз ударили по территории Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 13 российских целей.
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