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Ночью ПВО Украины сбила три из шести российских ракет

08 июля 2024, 08:18

Ночью ПВО Украины сбила три из шести российских ракет

ПВО Украины сбила 3 из 4 крылатых ракет Х-101. Фото: Олещук / Telegram ПВО Украины сбила 3 из 4 крылатых ракет Х-101. Фото: Олещук / Telegram

Ночью 8 июля 2024 года страна-агрессор атаковала Украину шестью ракетами воздушного и наземного базирования. Из 4-х запущенных РФ крылатых ракет Х-101, ПВО смогла сбить три, информирует Telegram-канал командующего Воздушных Сил генерал-лейтенанта Николая Олещука.

«Также Россия атаковала Украину 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М". По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 3 крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях», — резюмировал Олещук. 

Напомним, 7 июля, российские оккупанты в очередной раз ударили по территории Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 13 российских целей

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