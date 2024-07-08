Вночі ППО України збила три з шести російських ракет

Вночі 8 липня 2024 року країна-агресор атакувала Україну шістьма ракетами повітряного та наземного базування. З 4-х запущених РФ крилатих ракет Х-101, ППО змогла збити три, повідомляє Telegram-канал командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
«Також Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М". За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях», — резюмував Олещук.
Нагадаємо, 7 липня, російські окупанти вкотре вдарили по території України. Сили протиповітряної оборони збили 13 російських цілей.
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