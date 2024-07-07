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РФ атаковала Украину ракетами и БПЛА: сколько целей сбили

07 июля 2024, 09:33

РФ атаковала Украину ракетами и БПЛА: сколько целей сбили

Сегодня, 7 июля, российские оккупанты в очередной раз ударили по территории Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 13 российских целей. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

«В ночь на 7 июля 2024 года противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 13-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской область — РФ», — отметил он.



По словам Олещука, в результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбито 13 «шахедов» в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Ранее мы писали, что в ночь на 6 июля 2024 года войска России атаковали Украину 27 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из оккупированного Крыма и Курской области РФ.

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