Ракетная атака на Киев: есть жертвы и повреждения

В Киеве взрывы в Киеве. Фото: elegram-канал Киев INFO

Российские оккупанты сегодня утром, 8 июля, в Киеве гремят взрывы. Украинскую столицу атаковали ракетами, в нескольких районах есть падение обломков. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.



По уточненной информации, в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.



Попко отметил, что

в Соломенском районе есть повреждения офисного здания;

в Голосеевском - обломки упали возле жилого дома;

в Днепровском горят обломки в жилой застройке.

в Дарницком районе поврежден частный дом;

в Деснянском районе возгорание дома.

«По состоянию на сейчас известно об одной пострадавшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется», — написал он.



Мэр Киева Виталий Кличко написал, что на данный момент известно о трех пострадавших.



«Одного из них госпитализировали. Двум — оказали помощь на месте. Проверяем информацию об одном погибшем», — заявил он.



Кроме того, есть попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения.



Обновлено (11:31) В Киеве по состоянию на сейчас, предварительно, известно о 5-х погибших, заявил Попко.



Ранее мы писали, что ночью 8 июля 2024 года страна-агрессор атаковала Украину шестью ракетами воздушного и наземного базирования. Из 4-х запущенных РФ крылатых ракет Х-101, ПВО смогла сбить три.