Ракетная атака на Киев: есть жертвы и повреждения

Российские оккупанты сегодня утром, 8 июля, в Киеве гремят взрывы. Украинскую столицу атаковали ракетами, в нескольких районах есть падение обломков. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По уточненной информации, в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
Попко отметил, что
«По состоянию на сейчас известно об одной пострадавшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется», — написал он.
Мэр Киева Виталий Кличко написал, что на данный момент известно о трех пострадавших.
«Одного из них госпитализировали. Двум — оказали помощь на месте. Проверяем информацию об одном погибшем», — заявил он.
Кроме того, есть попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения.
Обновлено (11:31) В Киеве по состоянию на сейчас, предварительно, известно о 5-х погибших, заявил Попко.
Ранее мы писали, что ночью 8 июля 2024 года страна-агрессор атаковала Украину шестью ракетами воздушного и наземного базирования. Из 4-х запущенных РФ крылатых ракет Х-101, ПВО смогла сбить три.
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