Ракетна атака на Київ: є жертви та пошкодження

У Києві вибухи. Фото: телеграм-канал «Киев INFO»

Російські окупанти сьогодні вранці, 8 липня, у Києві лунають вибухи. Українську столицю атакували ракетами, у кількох районах є падіння уламків. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.



За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.



Попко зазначив, що

у Солом'янському районі є пошкодження офісної будівлі;

у Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;

у Дніпровському горять уламки у житловій забудові.

у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

у Деснянському районі займання будинку.

«Станом зараз відомо про одну постраждалу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється», — написав він.



Мер Києва Віталій Кличко написав, що на цей момент відомо про трьох постраждалих.



«Одну з них госпіталізували. Двом — надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого», — заявив він.



Крім того, є влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.



Оновлено (11:31) В Києві станом на зараз, попередньо, відомо про 5-х загиблих, – заявив Попко.



Раніше ми писали, що вночі 8 липня 2024 року країна-агресор атакувала Україну шістьма ракетами повітряного та наземного базування. З 4-х запущених РФ крилатих ракет Х-101, ППО змогла збити три.