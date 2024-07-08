Ракетна атака на Київ: є жертви та пошкодження

Російські окупанти сьогодні вранці, 8 липня, у Києві лунають вибухи. Українську столицю атакували ракетами, у кількох районах є падіння уламків. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Попко зазначив, що
«Станом зараз відомо про одну постраждалу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється», — написав він.
Мер Києва Віталій Кличко написав, що на цей момент відомо про трьох постраждалих.
«Одну з них госпіталізували. Двом — надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого», — заявив він.
Крім того, є влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.
Оновлено (11:31) В Києві станом на зараз, попередньо, відомо про 5-х загиблих, – заявив Попко.
Раніше ми писали, що вночі 8 липня 2024 року країна-агресор атакувала Україну шістьма ракетами повітряного та наземного базування. З 4-х запущених РФ крилатих ракет Х-101, ППО змогла збити три.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях